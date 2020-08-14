Пт, 14.08.2020
Иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Российский блогер Юрий Дудь
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Кариньш: Выборы в Белоруссии не были честными и свободными

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Выборы в Белоруссии не были честными и свободными, заявил в Twitter премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он напомнил, что в понедельник, 17 августа, созвано внеочередное заседание правительства, на котором будет утверждена позиция Латвии по событиям в Белоруссии.

"Латвия поддерживает желание белорусского общества жить в независимой и демократической стране", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, Латвия поддержит применение индивидуальных санкций к белорусским чиновникам, ответственным за подавление протестов и фальсификацию итогов выборов, заявил ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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