Кариньш: Выборы в Белоруссии не были честными и свободными

Он напомнил, что в понедельник, 17 августа, созвано внеочередное заседание правительства, на котором будет утверждена позиция Латвии по событиям в Белоруссии.

"Латвия поддерживает желание белорусского общества жить в независимой и демократической стране", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, Латвия поддержит применение индивидуальных санкций к белорусским чиновникам, ответственным за подавление протестов и фальсификацию итогов выборов, заявил ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.