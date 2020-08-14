Пт, 14.08.2020
Иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Российский блогер Юрий Дудь
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В небе над Эстонией появилось неуправляемое воздушное судно: на его поиски была поднята полиция
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Небо. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marianne Loorents

Сегодня, 14 августа, примерно в 13 часов Центр тревоги Эстонии получил сообщение, что в городе Пайде (149 км до границы с Латвией) отвязался и улетел дирижабль длиной 9,5 метров и шириной 2,5 метра. Полиция разыскивает воздушное судно как на суше, так и с воздуха. Об этом пишет Rus.Postimees.

Сообщалось, что неуправляемое воздушное судно может быть опасно для самолетов, а, упав на землю, помешать дорожному движению. Полиция задействовала в поисках авиаотряд Департамента полиции и погранохраны, так как дирижабль может подняться на высоту до девяти км.

Обновление: Дирижабль рухнул в поле.

Rus.Postimees сообщает, что внимательный человек заметил падающий с неба большой похожий на воздушный шар предмет. "Он упал примерно в 30 километрах от Пайде. За дирижаблем пришел его владелец", - уточнили представители полиции. 

ФОТО: Rus.Postimees

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