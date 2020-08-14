В небе над Эстонией появилось неуправляемое воздушное судно: на его поиски поднята полиция

Сегодня, 14 августа, примерно в 13 часов Центр тревоги Эстонии получил сообщение, что в городе Пайде (149 км до границы с Латвией) отвязался и улетел дирижабль длиной 9,5 метров и шириной 2,5 метра. Полиция разыскивает воздушное судно как на суше, так и с воздуха. Об этом пишет Rus.Postimees.