Covid-19 выявлен у двух ехавших в Аглону и из Аглоны пассажиров; они направлялись не на праздник

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что два пассажира с подтвержденным Covid-19 12 августа ехали на автобусах Резекне - Даугавпилс (рейс 7479) с остановки Алгона в 11:17 и Даугавпилс - Приежмале (рейс 5506) до остановки Аглона в 16:00.

Представитель SPKC подтвердила, что заболевшие не являются участниками праздника Вознесения Девы Марии в Аглоне, и нет оснований опасаться, что на празднике может происходить внутренняя передача болезни.

Устанавливается круг контактов обоих инфицированных, проводятся дополнительные тесты, цепочка инфекции известна.

Всем пассажирам, которые ехали упомянутыми рейсами, нужно связаться с SPKC по телефону 67271738, и, если наблюдаются симптомы болезни, обратиться к семейному врачу и пройти тест.

Если на указанных автобусах ехал кто-то из участников праздника, ему следует вернуться домой и связаться с эпидемиологами SPKC.