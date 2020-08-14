Пт, 14.08.2020
Иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Российский блогер Юрий Дудь
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Латвия и Литва поддерживают санкции против лиц, насильственно подавлявших протесты в Беларуси

ФОТО: AP/Scanpix

Латвия и Литва поддерживают целенаправленные санкции против отдельных лиц в Беларуси, ответственных за насильственное подавление протестом и манипулирование с результатами выборов.

Сегодня, 14 августа, в Паневежисе председатель Сейма Инара Мурниеце встретилась с литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом, чтобы обсудить координированную реакцию стран на ситуацию в Беларуси.

"Очевидно, что белорусский народ демонстрирует свое стремление к демократии, требует честных и свободных выборов. Так больно видеть, что эта жажда свободы подавляется грубой силой", - сказала Мурниеце, выразив солидарность с жителями Беларуси. 

Страны Балтийского региона внимательно следят за событиями в Белоруссии и уже сформулировали единую позицию. Литва и Латвия рассмотрят ее в один день - 18 августа.

Мурниеце и Пранцкетис согласились в том, что будущее Белоруссии - в руках самих людей, а демократические страны должны усилить поддержку белорусского общества и независимых СМИ. 

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