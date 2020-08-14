Латвия и Литва поддерживают санкции против лиц, насильственно подавлявших протесты в Беларуси

Сегодня, 14 августа, в Паневежисе председатель Сейма Инара Мурниеце встретилась с литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом, чтобы обсудить координированную реакцию стран на ситуацию в Беларуси.

"Очевидно, что белорусский народ демонстрирует свое стремление к демократии, требует честных и свободных выборов. Так больно видеть, что эта жажда свободы подавляется грубой силой", - сказала Мурниеце, выразив солидарность с жителями Беларуси.

Страны Балтийского региона внимательно следят за событиями в Белоруссии и уже сформулировали единую позицию. Литва и Латвия рассмотрят ее в один день - 18 августа.

Мурниеце и Пранцкетис согласились в том, что будущее Белоруссии - в руках самих людей, а демократические страны должны усилить поддержку белорусского общества и независимых СМИ.