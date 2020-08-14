Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что "странное" видео Тихановской было записано в ее кабинете

"Это мой диван. Тихановская записывала это обращение без меня", - сказала Ермошина белорусской "Комсомольской правде". Она оставила Тихановскую в компании "скажем так, двух высокопоставленных сотрудников органов правоохранения".

Статья вышла с заголовком "Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает".

Напомним, утром во вторник, 11 августа, стало известно, что Светлана Тихановская находится в Литве. Позже она записала видеообращение, в котором рассказала, что находится в безопасности и попросила каждого беречь себя.

Однако спустя несколько часов в соцсетях появилась видеозапись, на которой бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, не поднимая глаз от листа, зачитывает текст. В нем она обратилась к протестующим и просила их не выходить на акции протеста.

"Происходит максимально странная история: появилось видео с новым обращением Светланы Тихановской. Она благодарит граждан страны за поддержку, просит их соблюдать закон и не выходить на демонстрации.

При этом на Тихановской та же одежда, которая была на ней в день, когда она ходила в ЦИК. За шторами также видно, что запись делалась в светлое время суток. Тихановская довольно демонстративно читает текст, а не произносит его. Ее интонации полностью не совпадают с содержанием речи. На официальном канале Тихановской это видео не появлялось, зато оно активно распространяется по соцсетям государственных СМИ и Telegram-каналам", - писала тогда Русская служба BBC.

Позже ряд СМИ заподозрил, что видео было записано в кабинете главы ЦИК Беларуси.

Светлана Тихановская, по данным белорусского ЦИКа, заняла второе место на выборах президента страны 9 августа, получив чуть больше 10% голосов. Штаб Тихановской итоги выборов не признал.