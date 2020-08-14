ЕС одобрил введение санкций в отношении Беларуси

"Министры иностранных дел договорились о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за репрессии, будет составлен соответствующий список", - сообщил один из источников в ЕС после видеоконференции министров.

После того, как список будет подготовлен, каждое имя в нем должно быть единогласно подтверждено и одобрено всеми странами ЕС. По словам еврочиновника, ни одна из 27 стран ЕС не выступила против санкций как таковых.

По оценке Брюсселя, проведенные в Беларуси президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

"Все, что произошло в Беларуси в последние дни, неприемлемо и вынуждает ЕС дать четкий ответ, - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас после внеочередного заседания глав МИД стран Евросоюза. - Мы намерены подвергнуть штрафным мерам ЕС конкретных лиц, которые известны и которые совершили преступления против мирных демонстрантов".

В свою очередь неназванный дипломат сообщил агентству Reuters, что договоренность стала лишь первым шагом на пути введения санкций.

По его словам, внешнеполитической службе ЕС поручено выявить лиц, которые будут внесены в черный список и подвергнуты штрафным мерам.

По данным Reuters, в ЕС шесть стран выступают за решительный ответ белорусским властям, в первую очередь Австрия, Германия и Швеция. В тоже время Польша, Чехия и страны Балтии выступают за посредничество на переговорах между белорусской оппозицией и Лукашенко. Венгрия скептически относится к введению санкций.

В Беларуси уже пятый день идут акции протеста после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом.