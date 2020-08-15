10 голов в матче! "Бавария" вышла в полуфинал Лиги чемпионов, унизив "Барселону"

Матч сотоялся в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" и завершился разгромной победой немецкой команды со счётом 8:2.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте благодаря голу Томаса Мюллера. Три минуты спустя Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной, но срезал его в свои ворота - 1:1.

До конца первого тайма "Бавария" ещё трижды огорчила "Барселону". Голами отметились Иван Перишич, Серж Гнабри и Мюллер, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счётом 4:1.

Отметим, что впервые в своей истории "Барса" пропустила четыре мяча за первый тайм в игре Лиги чемпионов.

Второй тайм каталонский клуб начал активно и усилиями Луиса Суреса сумел отыграть один мяч, но потом забивала только "Бавария". Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дубль Филиппа Коутиньо обеспечили мюнхенцам путёвку в полуфинал.

В 1/2 финала "Бавария" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион". Поединок этих команд состоится в субботу вечером.

Немного занимательных фактов:

Ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не сыграют в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые за 14 лет.

"Барселона" впервые в истории пропустила 8 мячей в матче Лиги чемпионов.

"Бавария" - первая команда в истории Лиги чемпионов, которой удалось забить 8 мячей в одном матче плей-офф.

"Бавария" забила 39 голов за один сезон в Лиге чемпионов - это рекорд клуба (он ещё может улучшиться).

"Барселона" в этом сезоне не выиграла ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу, ни Кубок Испании впервые с 2014 года.

Лионель Месси не может взять главный европейский клубный трофей 5-й год подряд. В последний раз он побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2014/15.

Хорошие новости для Месси: аргентинец провёл 143-й матч в рамках турнира. По этому показателю он обошёл Рауля и вышел на 4-е место.

В полуфинале сыграют команды трёх немецких тренеров (Ханс-Дитера Флик, "Бавария"; Томас Тухель, "ПСЖ"'; Юлиан Нагельсманн, "РБ Лейпциг").