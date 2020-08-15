Фото и видео ⟩ В Эстонии пытавшийся скрыться от полиции водитель BMW совершил тяжелое ДТП

Видео: Пожар после аварии

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны Эстонии, в пятницу в 21.32 в Йыгевамаа в волости Йыгева на 62-м км шоссе Тарту-Йыгева-Аравете 25-летний водитель без прав на повороте из-за большой скорости потерял управление над автомобилем BMW 328CI и столкнулся с ехавшим навстречу Land Rover, за рулем которого был 29-летний мужчина.

В результате столкновения Land Rover выбросило с дороги и он врезался в деревянное здание, а BMW задел ехавший по встречной полосе фургоном Renault Trafic, за рулем которого был 35-летний мужчина, и после врезался в металлический столб дорожного знака и загорелся.

В ехавший за Renault Trafic в том же направлении Peugeot 508, за рулем которого был 46-летний мужчина, попали детали от столкновения автомобилей.

Водителей BMW и Land Rover доставили в Клинику Тартуского университета.

Как рассказал репортер Kanal2, инцидент начался после того, как полиция заметила ехавший им навстречу с превышением скорости — 130 км/ч - BMW и дала знак остановиться, на что молодой водитель только прибавил газа. Пока полицейские разворачивались, BMW уже скрылся из поля их зрения.

По словам полицейских, они проехали 1,5-2 километра в сторону Аравете и уже увидели валяющиеся на дороге детали автомобиля и поднимающийся над дорогой дым. Пока один полицейский перерезал провод аккумулятора Land Rover и занимался находившимся в машине пострадавшим, второй побежал к BMW. К тому времени пассажир BMW уже сам выбрался из машины.

Поскольку автомобиль дымился, полицейский вместе с пассажиром вытащили водителя из BMW, через одну-две минуты машина уже полыхала открытым огнем.

Прибывшие на место спасатели сначала помогли вытащить застрявшего в Land Rover водителя, а потом потушили BMW. Горящим автомобилем занялись в последнюю очередь, поскольку людей в нем не было и пожар не угрожал окружающим.

Полиция уточнила, что оба водителя были трезвы.