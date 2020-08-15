За прошедшие сутки выявлено семь новых случаев Covid-19

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 224 412 тестов на Covid-19, выявлено 1315 инфицированных.

1078 человек вылечились от Covid-19, 32 человека умерли.

По информации SPKC, четверо заболевших - контактные лица, а двое вернулись из-за границы (Италия и Франция). По поводу еще одного человека информация уточняется.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся четыре инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.

Всего из стационаров выписаны 198 пациентов.