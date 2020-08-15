На улице Славу в Риге в результате ДТП погиб пешеход

Незадолго до 2 часов ночи в Риге, на ул. Славу, водитель автомашины VW Passat наехал на пока не установленного человека, который от полученных травм умер на месте происшествия. Госполиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего в пятницу зарегистрировано 99 ДТП, в которых пострадали 20 человек, погиб один.

Заведено 429 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 226 о превышении скорости, один об агрессивном вождении, девять за вождение в состоянии алкогольного опьянения и один за вождение в состоянии наркотического опьянения.