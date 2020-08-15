С приходом легионеров рижское "Динамо" покинули девять молодых хоккеистов

После того, как к рижскому "Динамо" присоединились легионеры, с клубом больше не тренируются девять молодых хоккеистов, сообщает сайт КХЛ.
Так, в рядах "Динамо" в предстоящем сезоне не сыграют нападающие Антон Трасташенков (2000) и Ричард Гринбергс (2000). Оба они из-за возрастных ограничений не смогут выступать и за молодёжную команду ХК "Рига".
В свою очередь в ХК "Рига" отправились защитники Микс Туманов (2001), Никита Матейко (2001), Алишер Мубаракшин (2000), а также нападающие Рудольф Полцс (2001), Антон Синегубов (2000), Кристап Скрастиньш (2001) и Каспар Зиеминьш (2002).
Начало нового сезона КХЛ запланировано на 2 сентября. Рижское "Динамо" проведёт свой первый матч днем позже - команда Петериса Скудры встретится с нур-султанским "Барысом". Это будет первая игра четырёхматчевой домашней серии.
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