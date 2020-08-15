Минюст не поддержал доклад Минфина о направлениях развития налоговой политики

По словам Борданса, у Минфина и Минюста отличаются мнения о том, когда нужно начинать работу над реформой налога на недвижимость и насколько долгой она будет. Недопустимо, что из-за различия мнений Минфин в своем докладе ни словом не упомянул налог на недвижимость при том, что предложено повышение налогов по восьми специальным налоговым режимам.