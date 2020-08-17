Легкоатлетка Дарья Клишина: "В США я сильно пересмотрела отношение к спорту и жизни"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью YouTube-каналу "Говорящие Головы" рассказала о жизни в США, планах после завершения карьеры, негативных комментариях в интернете и дружбе с латвийскими легкоатлетами.
Знаменитая легкоатлетка довольно часто бывает в Риге. Клишина отметила, что ей нравится в столице Латвии, потому что здесь красиво, всё рядом и архитектура в европейском стиле.
Есть в Латвии у Дарьи и друзья-спортсмены. Так, например, российская легкоатлетка уже давно дружит с Инетой Радевич и Лаумой Гривой.
"Спорт нас всех сближает", - сказала прыгунья в длину.
Дарья Клишина живёт в США уже больше семи лет, и в интервью она отметила, что рассматривает Америку для постоянного места жительства после завершения карьеры. "Я пока не определилась на 100%, но это точно один из вариантов".
"Дальнейшая жизнь строится вокруг того, что есть на данный момент, а не вокруг того, что было семь лет назад в России. Проще делать что-то там, где ты находишься", - сказала Клишина.
Спортсменка также рассказала, что после завершения карьеры не хочет связывать свою жизнь с тренерством, потому что она не видит себя в этой профессии.
"Я знаю, что я могу отдать знания. Я могла бы быть полезной, но в качестве консультанта, а не полноценного тренера. Я знаю, что у меня просто не хватит выдержки и терпения, чтобы каждый день работать с детьми", - заявила спортсменка.
По словам легкоатлетки, ей уже поступают предложения, связанные с разными брендами, рекламой и разработкой обуви. Что касается предложений податься в политику, которые поступают многим спортсменам, то Клишина пока таких не получала.
"Я не считаю себя компетентной в данной области, потому что у меня нет надлежащего образования, чтобы рассуждать на какие-то высокие политические темы. У меня такого желания и цели нет, поэтому я даже не хочу касаться этой области", - сказала Дарья.
Что касается завершения карьеры, то Клишина планировала выступить на Олимпиаде в Токио и вскоре завершить спортивную карьеру. Сейчас у неё есть тревога насчёт перенесённой на 2021 год Олимпиады.
"Сейчас всё это перенеслось, и, конечно же, не хочется, чтобы что-то пошло не так. Хочется реализовать то, что будет наработано", - сказала Дарья.
В интервью была также затронута тема хейтеров в соцсетях. Ранее Клишина говорила, что если сопоставить комментарии подписчиков под её фотографиями, то их будет 50 на 50. На вопрос ведущего, откуда у легкоатлетки могут быть хейтеры, она ответила, что большинство негатива в её адрес даже не связано со спортом.
"Изначально, когда я переехала в Америку, началось: "Фу, американка, предательница". Сейчас до сих пор многие думают, что я ничего не делаю и только отдыхаю. Я могу выставить фото в купальнике, и 50% людей понравится, а другие 50% напишут, что я только на пляже лежу и на тренировки не хожу", - говорит спортсменка.
Клишину также критикуют за то, что в последние годы она не радует болельщиков высокими спортивными достижениями, приводя в пример 2011 год, когда она установила личный рекорд.
"Многие люди даже не знают, что было серебро на чемпионате мира, две золотые и одна бронза на чемпионате Европы... В мою шкуру никто не влезет, чтобы понять, почему так случается, а я готовилась каждый год, и на каждых чемпионатах я прыгала", - рассказала легкоатлетка.
"Спортсмены - обычные люди, у которых случаются травмы. Я не робот. В 2015 году я жутко мучилась с поясницей и ничего не смогла сделать к чемпионату мира в Пекине. В итоге, естественно, я не была в тройке призёров, хотя, конечно, мне хотелось бы. Я просто не привыкла об этом говорить и никогда не оправдывалась в интервью, что случилось. Это не в моём стиле, а люди уже додумывают свою историю", - продолжила Дарья.
Она также рассказала, что поначалу было сложно научиться не обращать внимание на негативные комментарии и ей пришлось проделать работу над своим отношением к этому. Всему виной 2016 год, когда Клишина стала единственной российской спортсменкой, допущенной к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. После этого Дарья столкнулась с травлей, критикой и обвинениями в отсутствии патриотизма.
"Можно было сойти с ума от всех этих мнений и негатива людей. Я ставила фотографии в соцсетях, но ни разу за год не открыла комментарии. Я не читала новости. Ни в Google, ни в "Яндексе" ни разу не вводила свою фамилию. Пришлось полностью абстрагироваться, чтобы это сошло на нет", - вспомнила спортсменка.
Клишина рассказала, что в США она сильно пересмотрела отношение не только к спорту, но и к жизни. По словам спортсменки, в России есть такое негласное правило: "Всё, что ты делаешь в обычной жизни - это плохо для спорта".
"Например, нельзя смеяться на тренировке, потому что тратишь энергию! Ну что это такое? Я хочу с хорошим настроением делать тренировку. Если у меня будет плохое настроение, то какой она будет? Позитивная волна должна быть. Мне говорили, что нельзя родителям приходить на соревнования, потому что я буду сильнее нервничать. С чего вы взяли? Может, я лучше прыгну, потому что у меня поддержка будет на трибунах?" - задалась вопросом легкоатлетка.
Видео: Дарья Клишина - жизнь в США, завершение карьеры, негатив в комментариях
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