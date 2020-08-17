Легкоатлетка Дарья Клишина: "В США я сильно пересмотрела отношение к спорту и жизни"

Знаменитая легкоатлетка довольно часто бывает в Риге. Клишина отметила, что ей нравится в столице Латвии, потому что здесь красиво, всё рядом и архитектура в европейском стиле.

Есть в Латвии у Дарьи и друзья-спортсмены. Так, например, российская легкоатлетка уже давно дружит с Инетой Радевич и Лаумой Гривой.

"Спорт нас всех сближает", - сказала прыгунья в длину.

Дарья Клишина живёт в США уже больше семи лет, и в интервью она отметила, что рассматривает Америку для постоянного места жительства после завершения карьеры. "Я пока не определилась на 100%, но это точно один из вариантов".

"Дальнейшая жизнь строится вокруг того, что есть на данный момент, а не вокруг того, что было семь лет назад в России. Проще делать что-то там, где ты находишься", - сказала Клишина.

Спортсменка также рассказала, что после завершения карьеры не хочет связывать свою жизнь с тренерством, потому что она не видит себя в этой профессии.

"Я знаю, что я могу отдать знания. Я могла бы быть полезной, но в качестве консультанта, а не полноценного тренера. Я знаю, что у меня просто не хватит выдержки и терпения, чтобы каждый день работать с детьми", - заявила спортсменка.

По словам легкоатлетки, ей уже поступают предложения, связанные с разными брендами, рекламой и разработкой обуви. Что касается предложений податься в политику, которые поступают многим спортсменам, то Клишина пока таких не получала.

"Я не считаю себя компетентной в данной области, потому что у меня нет надлежащего образования, чтобы рассуждать на какие-то высокие политические темы. У меня такого желания и цели нет, поэтому я даже не хочу касаться этой области", - сказала Дарья.

Что касается завершения карьеры, то Клишина планировала выступить на Олимпиаде в Токио и вскоре завершить спортивную карьеру. Сейчас у неё есть тревога насчёт перенесённой на 2021 год Олимпиады.

"Сейчас всё это перенеслось, и, конечно же, не хочется, чтобы что-то пошло не так. Хочется реализовать то, что будет наработано", - сказала Дарья.

В интервью была также затронута тема хейтеров в соцсетях. Ранее Клишина говорила, что если сопоставить комментарии подписчиков под её фотографиями, то их будет 50 на 50. На вопрос ведущего, откуда у легкоатлетки могут быть хейтеры, она ответила, что большинство негатива в её адрес даже не связано со спортом.