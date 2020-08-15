Сб, 15.08.2020
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В Эстонии - семь случаев Covid-19 за сутки, в Литве - 34

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За сутки в Эстонии проанализированы 1238 первичных тестов на Covid-19, добавились семь позитивных результатов, сообщил в субботу утром департамент здоровья. В Литве за сутки констатировано 34 новых заражения. 

В одном случае речь идет о заражении в результате близкого контакта с ранее инфицированным человеком, а в еще одном случае инфекция была завезена в Эстонию из Украины. Источники остальных случаев заражения выясняются.

По состоянию на утро 15 августа госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 8 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

Всего в Эстонии сделано более 134 000 первичных тестов, из них 2184 дали позитивный результат на Covid-19. 

Из 34 выявленных в Литве случаев Covid-19 четыре завезено из-за границы - из России, Великобритании, Нидерландов и Польши. 

Еще один случай коронавируса выявлен среди работников Литовского национального театра оперы и балета, а всего в театре 19 случаев Covid-19.

В Литве с начала пандемии заразились 2386 человека, выздоровели 1704.

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