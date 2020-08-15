Covid-19 впервые зарегистрирован в Аглонском крае

В пятницу заболевание Covid-19 впервые было констатировано в Аглонском крае, где число случаев заболевания не превышает пяти, сообщает агентство LETA.
Кроме того, коронавирус вернулся в Вентспилс и Ропажский край, в обоих самоуправлениях число зараженных не превышает пяти.
Также по одному случаю зарегистрировано в Риге и Бабитском крае.
В данный момент заболевшие Covid-19 люди констатированы в 43 самоуправлениях Латвии, наибольшее число зараженных в Риге - 86 человек.
За прошедшие сутки заболели по одному человеку в возрастных группах до девяти лет, от 10 до 19, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет и от 50 от 59 лет, а также два человека в возрасте от 20 до 29 лет.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии сделан 1881 тест на Covid-19, выявлено семь новых случаев заболевания.
Четверо зараженных являются контактными лицами, двое вернулись из-за границы (Франция, Италия), в одном случае ведется эпидемиологическое расследование.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 224 412 теста на Covid-19, выявлено 1315 инфицированных.
1078 человек вылечились от Covid-19, 32 человека умерли.
За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся четверо инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.
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