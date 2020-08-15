Из-за угрозы коронавируса отменяются авиарейсы из Таллинна, в том числе и airBaltic

В связи с увеличением распространения коронавируса в Дании и во Франции 14 рейсов airBaltic между Таллинном и Копенгагеном с Парижем отменяются. Также должны отменить воскресный полет Ryanair в Пафос на Кипр, пишет Rus.Postimees.
По распоряжению министра экономики и коммуникаций Эстонии Таави Ааса с 18 мая авиакомпании не могут открывать линии в страны с высоким риском заражения коронавирусом.
Ограничение действует до 31 августа, в течение этого времени правительство следит за необходимостью дальнейших ограничений.
Министерство при разрешении или запрете исходит из показателей заболеваемости в странах: для открытия линии в течение последних 14 дней на 100 000 жителей должно приходиться 25 или меньше случаев заражения.
В Дании показатель заболеваемости составил 25,6, на Кипре - 25,2, в Польше - 24,9, что означает, что сообщение между Таллинном и Варшавой будет открыто минимум до следующей пятницы.
С пятницы, 14 августа, самоизоляцию нужно соблюдать после возвращения из следующих стран:
Люксембург, Испания, Румыния, Мальта, Андорра, Монако, Бельгия, Сан-Марино, Нидерланды, Болгария, Швеция, Франция, Исландия, Чехия, Швейцария, Португалия, Дания, Польша, Хорватия, Кипр, Австрия, Греция, Ирландия, Великобритания.
В Латвии заболеваемость Covid-19 составляет 4,1 случая на 100 тыс. человек, в Литве она выросла до 9,6 случая, а в Эстонии составляет 9,3 случая.
Еще ниже, чем в Латвии, заболеваемость только в Венгрии (3,2) и в Ватикане, где нет случаев Covid-19.
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