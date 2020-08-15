Сб, 15.08.2020
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  • Чак Норрис обратился к некому Саше, известному под псевдонимом "Ноль процентов"

Видео ⟩ Чак Норрис обратился к некому Саше, известному под псевдонимом "Ноль процентов"

ФОТО: Кадр из видео

В Сети стремительно распространяется видеобращение актера Чака Норриса, в котором он обещает некому Саше, известному под псевдонимами "Ноль процентов" и "Мистер Таракан", наведаться в одну из его резиденций. 

"Привет! Это Чак Норрис. Я бы хотел сказать пару слов Саше, по кличке Ноль процентов", - так начинается обращение звезды Голливуда.

Далее он заявляет, что когда он режет лук, плачет лук, а не он, и обещает что если Саша не прекратит делать то, что он делает, то герой боевиков приедет в "одну из его резиденций, и заставит его плакать".

Вероятно, видео у знаменитости заказано, используя сервис Cameo - здесь за деньги можно заказать персонализированное видеообращение звезды. 

Отметим, что ранее видео от знаменитости было посвящено кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико. В начале июля в видео его поддержал любимый актер Элайджа Вуд. Тоже через Cameo.

Видео: Обращение Чака Норриса к Лукашенко

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