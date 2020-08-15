СМИ: На видео попал момент гибели протестующего в Минске. В руках у него бомбы не было

В субботу, 15 августа, около метро "Пушкинская" в Минске прошло прощание с Александром Тарайковским, погибшим во время протестов 10 августа.

По сообщению "Медузы", проститься с погибшим пришли пять тысяч человек.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Напомним, на протестах 10 августа белорусская милиция жестко разгоняла протестующих - в ход шли дубинки дубинки, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. Однако, по версии МВД Беларуси, Александр Тарайковский пытался бросить в сотрудников правоохранительных органов взрывное устройство, и оно якобы взорвалось у него в руке.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Семья и близкие погибшего в эту версию не верят. Друг Тарайковского рассказал, что тот погиб после выстрела, писала "Медуза".

Кроме того, 15 августа агентство AP сообщило, что собирается опубликовать видео, на котором, как ожидается, снят момент гибели Тарайковского от выстрела спецназовца, а не от взрыва самодельной бомбы, как объявило МВД Беларуси.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Сначала был опубликован кадр с места событий, на нем - напротив людей в форме МВД человек стоит на дороге. На его белой майке - большое красное пятно.

Telegram-канал Euroradio первым опубликовал момент гибели Александра Тарайковского, указывая, что видео в редакцию прислали. В руках протестующего никакой бомбы нет:

Галерея: Прощание с Александром Тарайковским