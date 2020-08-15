Bloomberg: окружение Лукашенко интересовалось возможностью его бегства в Россию

Напомним, днем ранее Лукашенко, открывая совещание в Минске, заявил: "Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей".

В субботу, 15 августа, он переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, так как по мнению Лукашенко, сложившаяся в стране ситуация - угроза не только Беларуси, а всему "общественному пространству".

После беседы в Кремле сообщили, что оба президента выразили уверенность в том, что возникшие в Беларуси проблемы вскоре будут решены. Помимо того они "подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений".

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