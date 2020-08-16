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"Манчестер Сити" вылетел из Лиги чемпионов. В полуфинале сыграют клубы из Франции и Германии

Футболисты "Лиона"

ФОТО: Reuters/ScanPix

В субботу, 15 августа, состоялся последний четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов сезона-2019/2020, в котором французский "Лион" обыграл английский "Манчестер Сити" и завоевал путёвку в 1/2 финала.

Матч состоялся в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" и завершился победой "Лиона" со счётом 3:1.

Счёт в матче на 25-й минуте открыл нападающий лионцев Максвелл Корне. На 69-й минуте Кевин Де Брёйне сравнял счёт, но на 80-й минуте Мусса Дембеле снова вывел "Лион" вперёд, а ещё спустя семь минут Дембеле оформил дубль и установил окончательный счёт - 3:1.

В полуфинале Лиги чемпионов "Лион" встретится с мюнхенской "Баварией", которая в 1/4 финала разгромила "Барселону" (8:2). Матч состоится 19 августа.

Отметим, что впервые в истории существования Лиги чемпионов в полуфинале нет ни одной команды из Испании, Англии и Италии. Более того, впервые с 2013 года в полуфинале Лиги чемпионов будут представлены лишь две страны - Франция и Германия.

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