Футбол с Владимиром Ивановым: Что придумает Оффор на "Аркадии" и юрмальский "Спартак" без дураков

Впрочем, и без этой игры с участием двух рижских команд, будет на что посмотреть. Вопрос первый - воспользуется ли этой ситуацией с поездкой в Израиль футболистов "Риги" преследующий их РФШ, дабы вплотную приблизиться к лидеру, который занят делами поважнее (как-никак - это долгожданные еврокубки!). Ответ будет дан в воскресенье на стадионе "Аркадия", когда в гости к подопечным Виктора Мороза пожалует занимающий шестое место "Даугавпилс".

У этой встречи будут два подтекста. Например, что придумает нигериец Оффор? Впервые в сезоне он выйдет на поле против своей бывшей команды, которая, по сути, и дала ему "путевку в жизнь" в футбольной Латвии.

Не удивлюсь, если на этот раз африканский нападающий начнет игру в основном составе. Пусть он регулярно выходит на замену, тем не менее, все равно продолжает увеличивать свой лицевой счет, который достиг уже восьми голов (столько же у его партнера по команде бразильца Сантаны). Или другой пример - игра этих команд в Даугавпилсе, которая стала одной из самых драматичных в первом круге. Помните? До 54-й минуты не без помощи Оффора двинчане были впереди - 2:0, но во втором тайме игроки РФШ не только сравняли результат, но и за минут десять до финального свистка добились победы. До сих пор стоит перед глазами умопомрачительный удар примерно с 35 метров Роберта Савалниекса - 3:2.

Что будет на этот раз - трудно сказать, но у РФШ план один: только три очка, что в данной ситуации кажется нормальным. Тем более, что РФШ выйдет на игру практически в оптимальном составе, за исключением дисквалифицированного за перебор желтых карточек Леонеля Струмиа.

Футболисты РФШ ФОТО: Toms Dreiblats/RFS

Вопрос второй связан с другим участником еврокубков - "Вентспилсом", которому, замечу, крупно повезло с жеребьевкой первого квалификационного раунда Лиги Европы. Молдавский клуб "Динамо-Авто" из Тирасполя - это та самая команда с тем самым тренером Игорем Добровольским, которым когда-то управлял Адлан Шишханов, нынешний босс курземцев. Но не об этом разговор.

Пока что Шишханова нет в Латвии и, поговаривают, здесь он еще долго не появится. А руководить профессиональным клубом на расстоянии - так себе удовольствие.

Во многом этим и объясняется пока что серенькая игра "Вентспилса". В предстоящем туре "желто-синие" принимают такую же неубедительную нынешним летом "Елгаву". Матч тоже пройдет в воскресенье, став тем прожектором, которым высветит истинную силу команды Виорела Фрунзы. Убежден, "Вентспилс" попытается отомстить за поражение в первом круге (0:1).

В еще одном матче 16 августа закрепившаяся на третьем месте "Валмиера" с бесподобно играющим в этом месяце Арокодаре (14 голов и лидерство в списке бомбардиров) принимает обескровленную "Лиепаю". Гости едут ослабленные дисквалификациями сразу двух игроков основы - Фрайдэя и Израэля.

Так что команду Дмитрия Молоша, которая прочно завязла на самом дне турнирной таблицы, ждет еще одно сложнейшее испытание. Попасть на такую "Валмиеру" - это может стать шоком для опустившейся ниже плинтуса "Лиепаи".

Ниже плинтуса в данном контексте - это девятое место. Какой-то сюрреализм - после первой половины первенства "Вирслиги" лиепайский клуб имеет в своем активе в два раза меньше очков, нежели "Валмиера" (24 против 12-ти). Кто бы сказал об этом пару месяцев назад - не поверил бы никогда!

Толу Арокодаре ФОТО: facebook.com

Завершаться тур будет в понедельник, 17 августа, матчем "Тукумс" - "Спартак". Здесь тоже, вроде как, с фаворитом все понятно. Если юрмальский клуб не будет валять дурака, как это случилось в дуэли этих команд в первом круге (ничья 1:1 при, фактически, втором составе "Спартака" на поле в Слоке), хозяевам поля под руководством Юргиса Калнса еще долго придется ждать своей первой победы в "Вирслиге".

На самом деле "Спартак" временами очень даже хорош, что позволяет команде Алексея Еременко и сербского капитана Неманьи Белаковича (девять голов и второе место с списке бомбардиров) удерживать за собой четвертую позицию (19 очков). Да и еврокубковая зона, до которой рукой подать, для спартаковцев - не пустые слова. Так что и в этом матче никто не будет отбывать номер.