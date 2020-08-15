Лукашенко ответил на предложение стран Балтии и Польши выступить посредниками по ситуации в Беларуси

О ситуации в стране: "Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим".

О предложении Латвии, Литвы, Польши и Эстонии выступить посредниками в урегулировании ситуации в Беларуси: "Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите".

Об угрозах в адрес военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и, особенно, в адрес их семей: "Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве" и "Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!".

О помощи России: "Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит.

И мы с ним договорились при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь".

Напомним, в субботу, 15 августа, Лукашенко переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, так как по мнению белорусского политика, сложившаяся в стране ситуация - угроза не только Беларуси, а всему "общественному пространству".

После беседы в Кремле сообщили, что оба президента выразили уверенность в том, что возникшие в Беларуси проблемы вскоре будут решены. Помимо того они "подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений".

Тем временем в Минске на место гибели Александра Тарайковского пришли тысячи людей. Мирные акции проходят и в других городах Беларуси.

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