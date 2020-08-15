Фото ⟩ На Спилве показали летательные аппараты разных поколений

"Авиационный праздник этого года в Спилве проводится с ощущением столетия в сердце", - говорится на страничке организаторов праздника.

Дело в том, что 25 июля 1920 года в Риге, на Спилвских лугах, состоялся первый латвийский авиационный праздник. Его организовало "Латвийское авиационное общество", чтобы при поддержке народа собрать средства на приобретение первых самолетов для армии Латвии.

Спустя 100 лет на аэродроме предложили осмотреть летательные аппараты разных поколений. Оцените!

Галерея: Авиационный праздник в Спилве