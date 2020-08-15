Лукашенко пообещал не допустить "цепь неравнодушных" от Вильнюса до Киева

"То, что происходит на этих территориях, спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно", - приводит слова Лукашенко "Интерфакс".

До этого он требовал от Минобороны, МВД, КГБ и Генпрокуратуры не допускать создания "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева, пишет Русская служба BBC.

"Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек", - сказал он.

Как отмечает Русская служба BBC, пока никто не планировал никаких цепочек от Вильнюса до Киева. Единственное, что прозвучало ранее - белорусы, живущие в Литве, придумали организовать живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью 23 августа.

"Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести", - слова Лукашенко приводит "Медуза".

Как сообщает издание, предполагается, что "живая цепь" начнется на Кафедральной площади в центре Вильнюса, затем участники акции выстроятся вдоль трассы на Минск до контрольно-пропускного пункта на литовско-белорусской границы в Медининкае.

23 августа - это 31-я годовщина "Балтийского пути" - мирного протеста жителей Латвии, Литвы и Эстонии.