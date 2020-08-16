В Москве задержали 15 болельщиков ЦСКА за кричалки "Жыве Беларусь"

"В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек за помощью. Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время. В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и задержали болельщиков", - сообщил Sports24 адвокат Леонид Соловьёв, оказывающий помощь задержанным.

Добавим, что забивший победный гол Шкурин 15 августа в социальной сети Instagram сообщил, что отказывается играть за сборную Беларуси, "пока действует режим Лукашенко". Белорусский футболист перешёл в ЦСКА начале 2020 года.

Матч ЦСКА - "Тамбов" закончился со счётом 2:1.

И флаг в поддержку Белоруссии pic.twitter.com/GyN6RdwkPF — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) August 15, 2020

В Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты. Были задержаны почти 7 тысяч человек, многих из них избивали, двое погибли. RUS TVNET следит за развитием событий.