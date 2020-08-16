Фото, видео ⟩ Светлана Бондарчук оставила пост главреда и вышла замуж

На днях стало известно, что журналистка и бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана покинула пост главреда журнала Hello!, который занимала почти 15 лет. Но далее последовала новость о бракосочетании блондинки.
Свой уход из издания Светлана подтвердила в соцсетях: "Сегодня я пишу свое последнее письмо в качестве главного редактора журнала Hello!".
Но далее таблоиды сообщили, что 51-летняя модель и телеведущая Светлана Бондарчук вышла замуж за 46-летнего композитора и продюсера Сергея Харченко. Церемония бракосочетания прошла в Гагаринском ЗАГСе Москвы в кругу близких и родных пары.
На Бондарчук было сшитое на заказ платье от Edem Couture.
"Ура! Любовь спасет мир!" - написала она.
Стоит отметить, что у Светланы были роскошные наряды и уже после официальной церемонии. Платье от Алены Ахмадуллиной шикарно подчеркивало ее стройные ноги, а образ светской львицы дополняли бриллиантовые серьги.
Telegram-канал "Только никому" рассказывает, что Светлана как всегда была полна задора и энергии. Супруг Бондарчук даже исполнил для невесты несколько композиций.
Телеведущую поспешили поздравить Яна Рудковская, Анна Седокова, Оксана Акиньшина, Алика Смехова, Алсу, Наталья Ионова, Юлия Снигирь, Божена Рынска, Валентин Юдашкин и многие другие друзья и коллеги.
Мы тоже присоединяемся к поздравлениям!
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