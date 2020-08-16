В Латвии выявлено еще семь новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1224 теста на Covid-19, выявлено семь новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
По информации SPKC, четверо заболевших - контактные лица, один вернулся из-за границы. По поводу еще двоих - информация уточняется.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 225 636 тестов на Covid-19, выявлено 1322 инфицированных.
1078 человек вылечились от Covid-19, 32 человека умерли.
За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся четыре инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.
Всего из стационаров выписаны 198 пациентов.
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