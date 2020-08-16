В Латвии выявлено еще семь новых случаев Covid-19

По информации SPKC, четверо заболевших - контактные лица, один вернулся из-за границы. По поводу еще двоих - информация уточняется.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 225 636 тестов на Covid-19, выявлено 1322 инфицированных.

1078 человек вылечились от Covid-19, 32 человека умерли.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся четыре инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.

Всего из стационаров выписаны 198 пациентов.