342 балла по ЕГЭ! Пётр Гуменник - талантливый фигурист, который может стать врачом

Серебряный призёр юниорского финала Гран-при и бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Пётр Гуменник в этом году как обычный школьник сдавал ЕГЭ. Его результаты за 4 экзамена составили 342 балла: русский язык - 98 баллов, химия - 97, математика - 74, биология - 73.

В интервью Mel.fm спортсмен рассказал, как ему это удалось.

"Я старался ежедневно придерживаться такого распорядка: дистанционные школьные уроки, потом тренировка, затем подготовка к ЕГЭ, дальше ещё одна тренировка. Несколько раз в неделю ходил к репетитору", - поделился ученик частного медицинского лицея.

Фигурист говорит, что не знает лайфхаков, как хорошо сдать экзамены.

"У меня был спортивный интерес набрать как можно больше баллов - именно это я и сделал. Поэтому могу предположить, что хорошо учиться мне помог спорт. Он воспитал во мне дисциплину, - признаётся он, добавляя: - Я ставил себе четкие цели и достигал их. В этом у меня уже был опыт".

Стоит отметить, что Гуменник закончил частный медицинский лицей. По его словам, поменять обычную школу на частный лицей было правильным решением. Раньше в школе учителя говорили, что спорт - это глупости и занижали ему оценки из-за того, что он часто отсутствовал. В лицее - напротив, радовались, когда спортсмен приходил и всячески пытались его научить за отведённое время.

К слову, выпускник, блистательно закончивший школу, не планирует пока поступать в университет. "Чтобы стать хорошим врачом, нужно тратить много времени и сил. Таких ресурсов сейчас у меня нет. С фигурным катанием это просто несовместимо. Поэтому ближайшие четыре года я потрачу только на спорт. Покажу свои лучшие результаты", - говорит он.

После того, как фигурист покорит лёд, он планирует выучиться на врача.