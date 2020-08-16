В Литве - 30 новых случаев Covid-19. В Эстонии - шесть

Эстония

За сутки в Эстонии проанализировано 1046 первичных тестов на Covid-19, выявлено шесть новых случаев коронавируса, сообщил департамент здоровья Коронавируса.

По состоянию на утро 16 августа госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии семи пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было. Новых летальных исходов в течение суток не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

Коэффициент заболеваемости в Эстонии составил 8,4 человека на 100 000 населения за последние 14 дней.

Литва

В Литве за сутки из 2452 тестов констатировано 30 новых случаев Covid-19. Общее число достигло 2416.

22 из 30 новых случаев - в Каунасе, из них 13 связаны с местом организации мероприятий в Старом городе Adform kiemelis (всего случаев здесь 28).

Прошедшие сутки прошли без летальных исходов больных Covid-19.