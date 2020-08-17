Скудра рассказал о легионерах рижского "Динамо" и амплитуде зарплат

Рижское "Динамо" продолжает подготовку к новому сезону, параллельно всё ещё комплектуя состав. Чтобы узнать больше о работе над составом команды и о потенциальных новых игроках, портал TVNET пригласил на разговор главного тренера "Динамо" Петериса Скудру.
TVNET встретил тренера Скудру в ледовом холле в Пиньки. Он попрощался с игроками и коллегами тренерского штаба, сказав по-английски "хорошая работа".
TVNET: Вы этой фразой завершаете каждую тренировку?
Петерис Скудра: - Да, однозначно! Говорим ребятам спасибо за работу и отношение. На тренировках они действительно показывают очень высокий уровень, концентрацию, качество и самоотдачу. Всё очень солидно. Точно также себя показывает и тренерский штаб, и весь обслуживающий персонал. Стараюсь всем сказать спасибо за работу, ведь они вкладывают в неё своё сердце.
TVNET: На сколько процентов сейчас укомплектована команда?
П. Скудра: - Я бы сказал, что на 90%. Мы ждём ещё одного иностранного нападающего, с которым уже подписан договор. В ближайшие дни он приедет в Латвию, тогда и сделаем официальное заявление. Ещё ждём двух иностранных защитников. С одним договор уже подписан, с другим всё ещё в процессе. Ждём ответ от Мартиньша Карсумса. Будем смотреть, есть ли у нас сейчас необходимость в ещё одном вратаре.
TVNET: Некоторые СМИ распространили неподтверждённую информацию о том, что вы не хотите включать Карсумса в данную модель команды. Есть ли у этих слухов хоть какое-то основание?
П. Скудра: - Нет, у них нет основания. Мне не важен какой-то один конкретный хоккеист. Важна вся команда в целом. Договор мы предлагаем тем, с кем мы можем достичь наиболее высоких результатов как команда. Если этот или другой игрок не соглашается с требованиями, тогда мы не можем продолжать разговор. Будь это Мартиньш, Янис, Петерис, Джордж или Майкл - мне абсолютно всё равно. Мне руководством дана задача, которую я хочу выполнить. Карсумсу предлагаем то, что вписывается в наше видение.
У нас будет внутренняя конкуренция в составе. Не только в четвёртой тройке, а во всех тройках. Мы так строим команду. После долгих переговоров подписываем такой договор, который позволяет поддерживать такую конкуренцию. Некоторым это нравится, другим нет. Здесь важна общая картина, а не какой-то отдельно взятый хоккеист.
TVNET: Значит ли это, что в команде не будет более высокооплачиваемых игроков, и таких, у кого зарплата значительно меньше?
П. Скудра: - Нет, так как мы выравниваем общий уровень команды. Нужно, чтобы четвёртая или пятая тройки могли вершить судьбу игры.
У нас все смены одинаковые. И во всех сменах все изначально умеют играть в хоккей. Нам необходим результат на табло. А потому нужны заброшенные шайбы. Конечно, работа никуда не отпадает. Каждый хоккеист должен обеспечивать команду качественной игрой.
Да, у нас нет яроквыраженных дорогих хоккеистов, но у нас вполне однородный состав как на льду, так и в плане бюджета.
TVNET: Вы предлагали договор Оскару Цибульскису или Эдгару Сиксне?
П. Скудра: - Нет, пока не предлагал. Оба хорошие хоккеисты, я не имею ничего против них. Чтобы достичь тех результатов, которых хочу, смотрю на немного другом уровне. Ребята хорошие, они могут играть, у меня нет к ним никаких претензий, но я смотрю среди тех игроков, которые могуть дать комнде немного больше.
TVNET: Вы тот человек, который договаривается о проверочных играх для команды?
П. Скудра: - Да, отвечаю так же и за основные организационные моменты. Надеюсь, что это скоро закончится (смеётся). в это непростое время ищем возможных соперников, но из-за ограничений в связи с пандемией это очень сложно сделать. Правила в разных странах меняются очень стремительно. Запланирован тур по Финляндии, где вместо трёх игр постараемся сыграть четыре. Сейчас работаем над тем, чтобы четвёртая игра тоже была бы против какой-нибудь финской команды. Надо проверить больше хоккеистов, а потому лишняя игра будет как раз кстати.
TVNET: Планируете ли провести проверочную игру против какой-нибудь латвийской команды высшей лиги?
П. Скудра: - Посмотрим. Думаем о чём-то в этом направлении, но пока ничего конкретного. Посмотрим.
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