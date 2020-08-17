Скудра рассказал о легионерах рижского "Динамо" и амплитуде зарплат

TVNET встретил тренера Скудру в ледовом холле в Пиньки. Он попрощался с игроками и коллегами тренерского штаба, сказав по-английски "хорошая работа".

TVNET: Вы этой фразой завершаете каждую тренировку?

Петерис Скудра: - Да, однозначно! Говорим ребятам спасибо за работу и отношение. На тренировках они действительно показывают очень высокий уровень, концентрацию, качество и самоотдачу. Всё очень солидно. Точно также себя показывает и тренерский штаб, и весь обслуживающий персонал. Стараюсь всем сказать спасибо за работу, ведь они вкладывают в неё своё сердце.

TVNET: На сколько процентов сейчас укомплектована команда?

П. Скудра: - Я бы сказал, что на 90%. Мы ждём ещё одного иностранного нападающего, с которым уже подписан договор. В ближайшие дни он приедет в Латвию, тогда и сделаем официальное заявление. Ещё ждём двух иностранных защитников. С одним договор уже подписан, с другим всё ещё в процессе. Ждём ответ от Мартиньша Карсумса. Будем смотреть, есть ли у нас сейчас необходимость в ещё одном вратаре.

TVNET: Некоторые СМИ распространили неподтверждённую информацию о том, что вы не хотите включать Карсумса в данную модель команды. Есть ли у этих слухов хоть какое-то основание?

П. Скудра: - Нет, у них нет основания. Мне не важен какой-то один конкретный хоккеист. Важна вся команда в целом. Договор мы предлагаем тем, с кем мы можем достичь наиболее высоких результатов как команда. Если этот или другой игрок не соглашается с требованиями, тогда мы не можем продолжать разговор. Будь это Мартиньш, Янис, Петерис, Джордж или Майкл - мне абсолютно всё равно. Мне руководством дана задача, которую я хочу выполнить. Карсумсу предлагаем то, что вписывается в наше видение.

У нас будет внутренняя конкуренция в составе. Не только в четвёртой тройке, а во всех тройках. Мы так строим команду. После долгих переговоров подписываем такой договор, который позволяет поддерживать такую конкуренцию. Некоторым это нравится, другим нет. Здесь важна общая картина, а не какой-то отдельно взятый хоккеист.

TVNET: Значит ли это, что в команде не будет более высокооплачиваемых игроков, и таких, у кого зарплата значительно меньше?

П. Скудра: - Нет, так как мы выравниваем общий уровень команды. Нужно, чтобы четвёртая или пятая тройки могли вершить судьбу игры.

У нас все смены одинаковые. И во всех сменах все изначально умеют играть в хоккей. Нам необходим результат на табло. А потому нужны заброшенные шайбы. Конечно, работа никуда не отпадает. Каждый хоккеист должен обеспечивать команду качественной игрой.