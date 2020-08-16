25 июля на риф у берегов острова Маврикий сел принадлежащий Японии танкер Wakashio, транспортировавший 3800 тонн нефти и 200 тонн дизельного топлива. Спустя неделю через трещины в резервуарах груз начал утекать в океан. Сейчас примерно 1000 тонн нефти и нефтепродуктов загрязнили прибрежные воды острова, пишет Reuters.

Республика Маврикий - островное государство в Индийском океане, примерно в 2000 километров от восточного побережья Африки. Маврикий - крупнейший остров государства. Его коралловые фифы, кристально чистые лагуны и многообразие нетронутой природы уже давно обеспечили Маврикию статус туристического рая. Сейчас прибрежные колонии кораллов уже несколько недель мокнут в нефти.

Как утверждают специалисты окружающей среды, влияние этой утечки все увеличивается. Жители острова, пытающиеся собрать нефть на побережье, сообщают о мертвой рыбе, черепахах и вымазанных в нефти птицах.

Снимки со спутников свидетельствуют, что нефтяное пятно из 1000 тонн нефти распространяется в северном направлении - прямо в морской парк Блю-Бэй.

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"Утечка нефти произошла в одном из наиболее чувствительных прибрежных регионов Маврикия, в разговоре с Reuters признал океанограф Васен Каупаймуту. "Чтобы прийти в себя после этих разрешений, потребуются десятилетия.

Это означает сильнейший удар по экономике Маврикия, которая в большей степени основана на доходах от туризма.

Под угрозой находятся водоросли на мелководье прибрежных вод, рыба, находящаяся вблизи коралловых колоний, мангровые леса на берегу океана, а также розовый голубь - вид птиц, который встречается только на Маврикии. Всего в морском парке Блю-Бэй встречаются 78 видов рыб и 38 типов кораллов.

Ученый-эколог Адам Молна, приглашенный лектор в Кильском университете, проживающий на Маврикии, указывает, что у этого загрязнения будет лавинообразное влияние на все новые компоненты экосистемы.

По-прежнему непонятно, почему Wakashio шел так близко к острову. Владелец судна, японская судоверфь Nagashiki Shipping, на это неделе сообщила, что готова рассмотреть выплату компенсации за причиненные потери. Также она утверждает, что утечка нефтепродуктов с судна предотвращена - оставшаяся нефть была высосана с судна 12 августа.

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Однако попавшие в воду нефтепродукты ни собраны, ни ограничены. Президент общества по сохранению морского многообразия Маврикия Жаклин Созье признает, что у острова нет необходимого оборудования и опыта в борьбе с нефтяным загрязнением. Сейчас ликвидацией загрязнения занимаются местные жители, которые вынуждены собирать нефть без каких-либо средств защиты, используя пучки человеческих волос и сахарного тростника.

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Экологи предупреждают, что первыми от загрязнения пострадают коралловые рифы. Это будет серьезным ударом как по туристической индустрии, так и по прибрежной рыбалке. У тех кораллов, которые выживут, возможно, будет ослаблено противостояние к теплым волнам океанских вод, которые из-за климатических изменения наблюдаются все чаще. В результате них коралловые рифы блекнут.

Очень важно и влияние нефтепродуктов на мангровые леса - их корневые системы, создающие лабиринты в прибрежных водах, служат местом нереста многих видов рыб. Когда нефть просачивается на дно океана вокруг корней, дохнут креветки, крабы и мальки рыб.

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Профессор морской биологии Каллум Роберт из Университета Эксетера признает, что практически невозможно собрать загрязнение, попавшее в глубины океана к мангровым корням, в результате чего в течение более длительного этапа времени могут погибнуть и сами деревья.

Загрязнение влияет и на птиц, гнездующихся в мангровых лесах и использующих остров как место отдыха на своих маршрутам миграции. Попавшая в организм птиц нефть может повлиять на их иммунную систему, или даже лишить их возможности летать. Исследования свидетельствуют, что даже небольшая капля нефти, попавшая на яйцо, может значительно повлиять на физиологию находящегося в нем эмбриона.

Оставшаяся на песке пляжа нефть затвердевает и со временем образует асфальтовую корку, которая необратимо изменяет прибрежную экосистему.

Галерея: Экологическая катастрофа на острове Маврикий

Ученый-эколог из Университета штата Луизиана Ральф Портье, исследовавший в свое время исследовал последствия, которые оставило на побережье Мексиканского залива нефтяное загрязнение с платформы Deepwater Horizon в 2010 году, охарактеризовал ситуацию на Маврикии как очень трагическую.

Маврикий уже получил поддержку в ликвидации загрязнения от Франции, президент которой Эммануль Макрон уже вскоре после аварии сообщил: "Когда под угрозой находится биологическое многообразие, необходимо действовать срочно. Франция здесь. На стороне народа Маврикия.