Вс, 16.08.2020
Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим. Александр Лукашенко
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Подсчитано, сколько людей пришло на акции в Минске. Митинг против Лукашенко - крупнейший в истории

ФОТО: AFP/SCANPIX

В воскресенье, 16 августа, в Минске проходят две акции - один митинг в поддержку президента Александра Лукашенко прошел на площади Независимости, а второй - против него - у стелы "Минск - город герой" на проспекте Победителей.

Согласно официальным данным, в момент президентской речи на первом митинге присутствовали около 75 тысяч человек, а до нее - 60 тысяч. Вторая акция собрала куда больше сторонников - СМИ сообщили о более чем 200 тысячах протестующих. Портал Tut.by решил проверить эти цифры и подсчитал примерное количество людей на обоих митингах с помощью сервиса MapChecking.

Сравнив фотографии с обоих мероприятий, журналисты пришли к выводу, что на митинг за Лукашенко пришли не более 31 тысячи человек, а противников президента у стелы собралось более 220 тысяч человек.

При этом на акцию в поддержку президента Беларуси свозили бюджетников со всех регионов.

Впрочем, портал отмечает, что подобные расчеты не бывают точными - при съемке с высоты данные могут завышаться или, наоборот, часть людей не учитываться, так как их не видно за деревьями и зданиями.

О том, что митинг против Лукашенко стал самым массовым в истории независимой Беларуси, сообщают практически все белорусские СМИ и Telegram-каналы.

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