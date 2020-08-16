Вс, 16.08.2020
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Евродепутат от Эстонии: Лукашенко готовит почву для вмешательства России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт

ФОТО: LETA

Нынешнее поведение Александра Лукашенко, путем фальсифицированных выборов сохранившего за собой пост президента Беларуси, указывает на то, что в вопрос обеспечения безопасности ослабленного протестами государства вот-вот может вмешаться Россия, считает евродепутат от Эстонии Урмас Паэт. Об этом пишет Rus.Postimees.

"Лукашенко запугивает людей надуманной внешней угрозой. Мол, что НАТО концентрирует свои войска у границ Беларуси, - сообщил Паэт. - Это опасная риторика, которая, по его мнению, готовит почву при необходимости для масштабного вмешательства России в события в Беларуси".

"Лукашенко, конечно, ставит своей целью сохранить за собой власть и при необходимости, сделать это при поддержке России, - считает Паэт. - Это опасный сценарий, который может привести к новой волне насилия в Беларусии, если произойдет прямое вмешательство России, то это будет иметь долгосрочные и негативные последствия. Это мы уже наблюдали на примере Украины и Молдавии".

В этой ситуации крайне важна четкая позиция по данному вопросу как НАТО, так и Европейского Союза, подчеркнул Паэт.

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