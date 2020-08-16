Скандалы кандидатов на выборы в РД: от уголовных процессов до залезания в мусорник

В данный момент в списках кандидатов на внеочередных выборах в Рижскую думу 707 кандидатов, претендующих на 60 мест. Попасть в Рижскую думу хотят как партии, у которых уже есть политический опыт в самоуправлении или Сейме, так и политические силы, которые регулярно стартуют на всех выборах без достижений. Есть даже список, инициатор которого честно признает, что это социальный эксперимент. Это стартующий по списку "Едины для Латвии" популяризатор memory water Янис Плявиньш, который все-таки может и не стать самым эксцентричным кандидатом.

Например, лидер Партии действия Руслан Панкратов на этой неделе от имени партии поздравил народ Беларуси с переизбранием Александра Лукашенко на должности президента.

В свою очередь объединение "Новое Согласие" на должность мэра выдвинуло предпринимателя Татьяну Каргину, осужденную в свое время за мошенничество в большом объеме. На публичных дебатах ее не видели - возможно, она не хочет демонстрировать свои навыки латышского языка. Сама кандидат оценила их как "хорошие", однако участие Каргины в кулинарном шоу Rīga TV24 несколько месяцев назад ставит это под сомнение.

В свою очередь кандидат в мэры от партии "Альтернатива" Валерий Петров на сайте своего общества "Правое дело" демонстрирует, как в гидрокостюме чистит бассейн памятника Победы.

Петров - бывший депутат от "Согласия", который стал известен выскооплачиваемыми должностями в Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas centrāltirgus. В списке и другие ушедшие из "Согласия" депутаты, а также один из печально известных консультантов Rīgas satiksme Ефим Клеменьтев.

Само "Согласие" в этот раз осталось без своего многолетнего локомотива Нила Ушакова. Первый номер списка - недавно пришедший в политику Константин Чекушин. Однако в списке есть и люди, создавшие скандальную славу Рижской думы прошлого созыва: как и щедро оплачиваемые партийные консультанты Rīgas satiksme, так и бывшие члены правления предприятия, в том числе Максим Толстой, являющийся подозреваемым по уголовному делу Рижского бюро по развитию туризма.

Чекушин считает, что проблемы репутации "Согласия", ослабленные во время роспуска думы, преодолены: "У нас самые лучшие... Вы все время пытаетесь сказать что-то плохое о наших кандидатах. Не нужно так делать! У нас самый лучший список! (...) У нас хорошая репутация, у меня хорошая репутация. Я - новый человек. У меня свое видение, как я вам уже говорил. Поэтому увидим все 29 августа".

В предвыборное время "Согласие" умудрилось попасть в новый скандал. LTV сообщило о подозрениях, что в помещениях Восточного участка RNP могло пройти предвыборное собрание активистов партии. Это было бы использованием административного ресурса, что законом запрещено.