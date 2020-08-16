Скандалы кандидатов на выборы в РД: от уголовных процессов до залезания в мусорник

Внеочередные выборы в Рижскую думу привлекли небывалое число списков - на попадание в Ратушу претендуют 15 партий. Настолько же мест и состав кандидатов. Передача De facto Латвийского телевидения убедилась, что партии в свои списки включили и лиц, вовлеченных в различные скандалы.
В данный момент в списках кандидатов на внеочередных выборах в Рижскую думу 707 кандидатов, претендующих на 60 мест. Попасть в Рижскую думу хотят как партии, у которых уже есть политический опыт в самоуправлении или Сейме, так и политические силы, которые регулярно стартуют на всех выборах без достижений. Есть даже список, инициатор которого честно признает, что это социальный эксперимент. Это стартующий по списку "Едины для Латвии" популяризатор memory water Янис Плявиньш, который все-таки может и не стать самым эксцентричным кандидатом.
Например, лидер Партии действия Руслан Панкратов на этой неделе от имени партии поздравил народ Беларуси с переизбранием Александра Лукашенко на должности президента.
В свою очередь объединение "Новое Согласие" на должность мэра выдвинуло предпринимателя Татьяну Каргину, осужденную в свое время за мошенничество в большом объеме. На публичных дебатах ее не видели - возможно, она не хочет демонстрировать свои навыки латышского языка. Сама кандидат оценила их как "хорошие", однако участие Каргины в кулинарном шоу Rīga TV24 несколько месяцев назад ставит это под сомнение.
В свою очередь кандидат в мэры от партии "Альтернатива" Валерий Петров на сайте своего общества "Правое дело" демонстрирует, как в гидрокостюме чистит бассейн памятника Победы.
Петров - бывший депутат от "Согласия", который стал известен выскооплачиваемыми должностями в Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas centrāltirgus. В списке и другие ушедшие из "Согласия" депутаты, а также один из печально известных консультантов Rīgas satiksme Ефим Клеменьтев.
Само "Согласие" в этот раз осталось без своего многолетнего локомотива Нила Ушакова. Первый номер списка - недавно пришедший в политику Константин Чекушин. Однако в списке есть и люди, создавшие скандальную славу Рижской думы прошлого созыва: как и щедро оплачиваемые партийные консультанты Rīgas satiksme, так и бывшие члены правления предприятия, в том числе Максим Толстой, являющийся подозреваемым по уголовному делу Рижского бюро по развитию туризма.
Чекушин считает, что проблемы репутации "Согласия", ослабленные во время роспуска думы, преодолены: "У нас самые лучшие... Вы все время пытаетесь сказать что-то плохое о наших кандидатах. Не нужно так делать! У нас самый лучший список! (...) У нас хорошая репутация, у меня хорошая репутация. Я - новый человек. У меня свое видение, как я вам уже говорил. Поэтому увидим все 29 августа".
В предвыборное время "Согласие" умудрилось попасть в новый скандал. LTV сообщило о подозрениях, что в помещениях Восточного участка RNP могло пройти предвыборное собрание активистов партии. Это было бы использованием административного ресурса, что законом запрещено.
В RNP De facto на этой неделе подтвердили, что после служебной проверки было начато дисциплинарное дело в отношении нескольких сотрудников предприятия. De facto известна, что среди них - руководитель участка Austrumi член согласия Янис Вайткевич.
"Согласие" и само не пропускает мимо возможность найти нарушения в деятельности бывшего соратника, лидера списка "Честь служить Риге" (ЧСР) и бывшего мэра Риги Олега Бурова. После того, как представители "Согласия" публично обратили внимание на дорогие часы Бурова, которые не появились в его декларации, бывший мэр на агитационные мероприятия их больше не носит. Сам Буров рассказал, что часы ему были подарены уже давно.
Часы Бурова и неаннулированный пропуск Rīgas nami - не единственные связанные со списком ЧСР скандалы.
В нем есть кандидаты, бывшие в руководстве или рядах консультантов Rīgas satiksme. Есть и осужденный несколько лет назад: директор жилищного департамента Рижской думы Анаталий Алексенко был наказан за незаконное использование предусмотренного для оперативных действий устройства. Сын бывшего вице-мэра и лидера ЧСР Андриса Америкса Агрис Америкс регулярно получал зарплату за содержание сайта Рижского свободного порта.
В свою очередь кандидат от ЧСР Алисе Мария Айзпуре год назад в рамках телешоу ради славы была готова залезть в мусорник. "В любом случае это был опыт. Не скажу, что позитивный опыт, но все-таки опыт. (...) Я думаю, это точно не может моему избранию, но такая ситуация была, и вернуть уже ничего нельзя", - рассказывает сейчас Айзпуре.
Другие партии в Рижской думе у власти не были. Союз "зеленых" и крестьян в Рижскую думу еще не попадал вообще. Его лидером списка решили сделать депутата Сейма Виктора Валайниса.
Под шестым номером в списке СЗК - Янис Забловскис. На тот момент министр обороны Раймонд Бергманис своего советника Забловскиса уволил, так как он лоббировал интересы фирмы, регулярно участвующей в конкурсы на закупки для армии.
Сейчас Валайнис Забловскиса хвалит. И обещает, что в Рижской думе такое лоббирование интересов, например, в закупках, не произойдет.
И в других списках есть кандидаты, прошлое которых вызывает вопросы. Например, кандидат в мэра от KPV LV Ральф Немиро потерял допуск к гостайне и вместе с этим - должность министра экономики.
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