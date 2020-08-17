Несколько работ медиа-группы TVNET номинированы на журналистскую награду Izcilības balva 2019 ("Награда за выдающиеся достижения 2019"). Номинации выдвинуты в таких категориях как "Новость/репортаж", "Новые форматы" и "Вклад в язык нацменьшинств".
В категории "Новость/репортаж" номинирован журналист TVNET и режиссер Янис Вингрис с репортажами из Украины и Грузии. Репортажи из Украины обобщены в проекте "Вингрис в Украине. Заметки с фронта".
Второй проект Яниса Вингриса - "Грузия со вкусом забора из колючей проволоки". Все статьи проекта можно прочитать здесь.
В категории "Новые форматы" номинирована серия статей портала Apollo "Дело о трагических домашних родах", который углубленно исследовал вызвавшие широкий резонанс домашние роды, унесшие жизни матери и ребенка. Все статьи серии можно найти здесь.
В категории "Вклад в язык нацменьшинств" номинирован сторонний проект журналиста портала RUS TVNET Александра Пилата "Говорящие головы". Все видео проекта можно посмотреть здесь.
Всего комитет Латвийской журналистской ассоциации выдвинул номинантов на Izcilības balva 2019 в девяти категориях. Лауреаты награды года станут известны 21 августа.
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