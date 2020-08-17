Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 августа 2020 года

Что касается работы, то на этой неделе что-то постоянно будет отвлекать Львов от дел, понижая их и без того невысокую продуктивность. Желательно фокусировать и направлять энергию на решение самых важных и неотложных задач. Творческий потенциал Львов также временно снизится. Лучше пока не продвигать новых идей, быть осторожнее.

Дева

У Дев начинается период, когда стоит прислушиваться к советам окружающих. Друзья, родственники и коллеги помогут решить важные проблемы.

В начале недели на работе ожидается творческий спад и в целом снижение продуктивности, однако уже в среду ситуация изменится в лучшую сторону.

Последующие дни недели идеально подойдут для новых начинаний.

Кроме того, на этой неделе возможен духовный рост. Звезды и планеты хотят, чтобы Девы посмотрели на жизнь с другой стороны, стали мудрее.

Весы

Грядущая неделя - идеальное время для работы, покупок, новых проектов. Полезно будет приобретать недвижимость, вкладывать деньги в собственное развитие. В период с 17 по 23 августа не стоит влезать в долги, брать кредиты, предостерегает астролог.

В отношениях с друзьями и родственниками лучше быть чуточку осторожнее.

Не стоит конфликтовать и яро отстаивать свою точку зрения. Терпение - важнейшая составляющая удачи на этой неделе.

Всем, кто находится в поисках любви, понадобится также немного инициативности и частичка веры в себя.

Скорпион

На этой неделе звезды и планеты деструктивны. Они будут негативно влиять на энергетику Скорпионов. Нужно больше отдыхать, меньше рисковать и не подвергать себя опасности.

Желательно не лихачить на дороге. В роли пешехода тоже лучше быть осторожнее. На этой неделе неосмотрительность может стоить Скорпионам здоровья.

Звезды хотят, чтобы Скорпионы занялись домашними делами, уборкой. В финансовой сфере желательно проявлять твердость духа и не отступать. Не нужно заводить разговоры на серьезные темы со своей половинкой - стоит дать близкому человеку расслабиться. Общение с родственниками и друзьями будет полезным до пятницы включительно. На выходныхже лучше побыть в уединении.

Стрелец

Стрельцы часто полагаются на личный опыт, хотя имеют довольно мощную интуицию. На этой неделе можно смело доверять внутреннему голосу, а если покажется, что шестое чувство ослабло, можно будет воспользоваться простой медитацией на развитие интуиции. Возможно, что людям этого Знака придется принимать решения, от которых будет зависеть их будущее.

Всем, кто давно мечтал сменить работу, стоит задуматься об этом всерьез. Возможно, появится интересная идея или поступит приемлемое предложение. Это прекрасное время для поиска себя, для получения новых знаний, изучения языков. Самое главное сейчас — заниматься тем, к чему лежит душа.

Козерог