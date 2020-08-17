В Латвии созвано внеочередное заседание Кабинета министров по ситуации в Беларуси

Как ранее заявил в Twitter премьер-министр Кришьянис Кариньш, президентские выборы в Беларуси не были честными и свободными. "Латвия поддерживает желание белорусского общества жить в независимой и демократической стране", - сказал премьер.

Министры иностранных дел стран ЕС в пятницу достигли договоренности о введении санкций в отношении Беларуси в связи с применяемым в стране насилием в отношении мирных протестующих.

"Министры иностранных дел договорились о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за репрессии, будет составлен соответствующий список", - сообщил один из источников в ЕС после видеоконференции министров.

По оценке Брюсселя, проведенные в Беларуси президентские выборы не были ни свободными, ни честными. "Все, что произошло в Беларуси в последние дни, неприемлемо и вынуждает ЕС дать четкий ответ, - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас после внеочередного заседания глав МИД стран Евросоюза. - Мы намерены подвергнуть штрафным мерам ЕС конкретных лиц, которые известны и которые совершили преступления против мирных демонстрантов".

По данным Reuters, шесть стран ЕС выступают за решительный ответ белорусским властям, в первую очередь Австрия, Германия и Швеция. В тоже время Польша, Чехия и страны Балтии выступают за посредничество на переговорах между белорусской оппозицией и Александром Лукашенко. Венгрия скептически относится к введению санкций.

В Беларуси уже неделю продолжаются акции протеста после президентских выборов 9 августа, победителем которых, как заявили власти, стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом.