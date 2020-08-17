Пн, 17.08.2020
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Фото ⟩ Эстонские белорусы собрались на площади в Таллинне, чтобы поддержать земляков

В воскресенье в Минске прошел Марш Свободы, где вновь собрались протестующие против результатов белорусских выборов. Эстонские белорусы также собрались на площади Вабадузе в Таллинне, чтобы выразить поддержку своим землякам, пишет Rus.Postimees.

"Белорусы хотят быть услышанными как на родине, так и за границей. Белорусы за мир и справедливость! Белорусы стоят за новую Беларусь!", - значилось на Facebook-странице мероприятия.

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