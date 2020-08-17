Тихановская готова стать национальным лидером перед новыми выборами

Свое обращение Тихановская начала со слов:

"Мои дорогие и любимые белорусы! Мы все и наша страна переживаем сейчас очень сложный период в истории, когда подлость граничит с героизмом, отчаяние - с мужеством, а любовь - с предательством".

В своей речи Тихановская подчеркнула, что в честь похороненных героев протестов в Беларуси должны назвать улицы. "Плачу вместе с вами", - призналась она.

Самым главным в речи стало признание в готовности стать национальным лидером: "У меня нет - и не было - иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы. Вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы… Восхищаюсь вашим мужеством. Вы отдали мне свои голоса… (...)

Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад.

Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера - с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм.

Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов".

В Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты. Были задержаны почти 7 тысяч человек, многих из них избивали, двое погибли. RUS TVNET следит за развитием событий.

Галерея: Третий день протестов в Беларуси