Пн, 17.08.2020
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В Латвии выявлен один новый случай Covid-19

ФОТО: Pexels/Polina Tankilevitch

За прошедшие сутки в Латвии сделано 888 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

 
 

По информации SPKC, заболевший - контактное лицо.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 226 524 теста на Covid-19, выявлено 1323 инфицированных.

1078 человек вылечились от Covid-19, 32 человека умерли.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся пять инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.

Всего из стационаров выписаны 198 пациентов.

 
 

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