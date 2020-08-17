"Манчестер Юнайтед" не смог выйти в финал Лиги Европы

Матч прошёл в Кёльне на стадионе "Райн-Энерги" и завершилась со счётом 2:1.

Счёт в игре на 9-й минуте открыл Бруну Фернандеш, который реализовал пенальти. На 26-й минуте "Севилья" сравняла счёт благодаря точному удару Сусо. На 78-й минуте Люк де Йонг вывел "Севилью" вперёд и установил окончательный счёт в матче.

В финале "Севилья" сыграет с победителем пары "Интер" - "Шахтер", которые проведут матч 17 августа.

"Севилья" пробилась в финал турнира в шестой раз в истории - в пяти случаях андалусийцы побеждали. Кроме того, "Севилья" не проигрывает уже 20 матчей во всех турнирах. Это лучший результат клуба за всю историю.

В свою очередь "Манчестер Юнайтед" не выиграл ни одного трофея после ухода Жозе Моуринью. Последний трофей "МЮ" выигрывал в 2017 году - тогда английский клуб стал победителем Лиги Европы.