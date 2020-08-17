Видео ⟩ Андрей Макаревич рассказал о жизни с молодой женой

Во время съемок выяснилось, что Эйнат вкусно готовит. Макаревич признался, что именно этим она его и покорила. Музыкант отметил, что какое-то время даже считал, что он что-то умеет на кухне, но Эйнат готовит лучше.

ФОТО: скриншот видео

Также артист рассказал о некоторых деталях супружеской жизни. Изначально он пытался спорить с женой, но понял, что хорошим это не кончится.

ФОТО: скриншот видео

"С моей женой спорить невозможно", - признался он.

Кляйн же ему ответила, что "спорить с еврейской женщиной - это гиблое дело".

В рамках передачи пара готовила тартар. Они также рассказали зрителям, как впервые попробовали это блюдо. Было заметно, что Андрей Макаревич с удовольствием наблюдает, как его супруга орудует ножом.

Видео: Секреты тартара. Эйнат Кляйн