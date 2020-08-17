Пн, 17.08.2020
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Ронни О’Салливан в шестой раз стал чемпионом мира по снукеру

Ронни О’Салливан

ФОТО: AFP/SCANPIX

Англичанин Ронни О'Салливан стал победителем чемпионата мира по снукеру, который прошёл в Шеффилде.

В финале он уверенно обыграл соотечественника Кайрена Уилсона со счётом 18:8.

Для Уилсона этот финал стал первым в карьере, а для 44-летнего О'Салливана это шестой титул чемпиона мира. Ранее англичанин завоевал титулы в 2001, 2004, 2008, 2012 и 2013 годах.

О'Салливану не хватает одной победы на чемпионате мира, чтобы сравняться по этому показателю с шотландцем Стивеном Хендри. Свой последний титул Хендри завоевал в 1999 году и уже завершил карьеру.

Помимо кубка Ронни О'Салливан получил чек на 552,5 тысячи евро призовых.

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