"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет". Лукашенко с сыном прилетел на завод

На МЗКТ собрались работники и с других заводов. Сегодня в Беларуси протестуют рабочие не только Минска, но и других городов.

Русская служба BBC сообщила о том, что Лукашенко выступил в цехе перед заранее отобранными сотрудниками, а потом пообщался и с другими рабочими.

"Знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 [человек] погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим?" - среди прочего заявил Лукашенко.

Telegram-канал "Медуза-LIVE" опубликовал следующий диалог Лукашенко с рабочими:

"- Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?

- Да!

- Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Во время выступления Лукашенко на МЗКТ рабочие скандировали "Уходи", свидетельствует видео от NEXTA.

Во время выступления Лукашенко на МЗКТ рабочие скандировали "Уходи". pic.twitter.com/nasEA4pGCd — bbcrussian (@bbcrussian) August 17, 2020

На митинге у МЗКТ выступила и Мария Колесникова - единственная из "женского триумвирата", оставшаяся в Беларуси. Она попросила выдвинуть в переходный Координационный совет своих представителей.

Тем временем корреспондент BBC в Минске передал, что о намерениях бастовать заявили промышленные гиганты:

"Беларуськалий"

"Нафтан"

МТЗ

БМЗ.

Рабочие требуют прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных.

Государственное агентство "Белта" в свою очередь сообщило, что Лукашенко готов поделиться президентскими полномочиями, пишет "Медуза". "Но не под давлением и не через улицу. Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - цитирует Лукашенко "Белта".

Добавим, что белорусские Telegram-каналы сообщили о митинге около здания Общенационального ТВ, работники которого также объявили забастовку.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты. Были задержаны почти 7 тысяч человек, многих из них избивали, двое погибли. RUS TVNET следит за развитием событий.