В интернете женщин больше всего критикуют за внешность, мужчин - за политические убеждения

В рамках социальной кампании #верьсебе, цель которой мотивировать и поощрить молодых людей следовать своим целям и идеям, несмотря на негативные комментарии, своим опытом поделятся лидеры мнений, которые пережили и переживают подобные ситуации - Янис Кривенс, или @Krivenchy, Беата Берзиня, или @betabeidz, Саманта Тина, Индра Салцевича и Arstarulsmirus.

"У такого явления, как негативные комментарии, фактически есть две стороны - получатель комментария и тот, кто его высказывает, то есть пишущий. Высказываемая комментатором в адрес кого-либо критика зачастую совсем не относится к человеку, которого он критикует. Это демонстрация позиции власти, самоутверждение, потому что часто такие критики не поняты и не имеют поддержки в кругу близких, в семье. Это означает, что триггер, то есть раздражитель, почему человек высказывает или пишет негативный комментарий, скрыт где-то в другом месте, а негативный комментарий - лишь его внешнее проявление", - отмечает Артур Миксонс, врач-психотерапевт, доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня.

Как указали участники опроса, чаще всего негативные комментарии касаются политических убеждений (49%), внешнего вида (47%), сексуальной ориентации (40%) и рода занятий (30%). Женщины (56%) считают, что больше всего негативных комментариев высказывается о внешнем виде, а мужчины (54%) убеждены, что больше всего критики высказывается о политических взглядах. Молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет отмечают, что больше всего негативных комментариев высказывается о внешнем виде (61%), сексуальной ориентации (52%), политических (51%) и религиозных убеждениях (30%).

Как отмечает социальный антрополог Клавс Седлениекс, современная цифровая среда фундаментально ничего не изменила, потому что и раньше люди обсуждали и критиковали других: "На мой взгляд, самой большой проблемой сегодня является то, что кого-то обсуждают и критикуют вне контекста. Ранее, до интернет-эры, фактически не обсуждали незнакомых людей. Или же, если и обсуждали, то этим незнакомым людям было все равно, потому что они никогда об этом не узнавали. А сегодня многие критики могут легко нападать на любого человека, при этом анонимно, ничего больше о конкретном человеке не зная. Также люди любят наказывать других - в данном случае, остро комментируя за нарушение каких-либо норм. Но вопрос, конечно, в том, насколько такое наказание или комментарий релевантны".

"Мобильный интернет открывает широкие возможности реализовать себя, учиться, работать и общаться. Одновременно в интернет-среде люди не стесняются выражать свое негативное, а часто и необоснованное мнение о других. Иногда груз таких негативных комментариев может быть настолько большим, что мы отказываемся от своей мечты и своих надежд только потому, что думаем: "А что о нас подумают?". Поэтому мы хотим положительными примерами поощрить молодежь эти негативные комментарии игнорировать или использовать как мотивацию, чтобы продолжать и стараться еще больше. Именно поэтому лейтмотив кампании – верь себе, а не комментариям", - говорит коммерческий директор Tele2 Райво Ростс.

Исследование также показало, что чаще всего люди сталкиваются с негативными комментариями в социальных сетях Facebook (76%), YouTube (29%) и Instagram (28%). Для сравнения, молодые люди с негативными комментариями сталкиваются чаще всего в Facebook (77%), YouTube (40%) и Instagram (47%). Тревожен и выявленный в ходе исследования факт, что количество негативных комментариев в интернете за последний год выросло, при этом молодежь чаще (56%), чем население в целом (47%), заметило эту тенденцию.

Чтобы выяснить отношение жителей Латвии, особенно молодежи, к комментариям в интернете, оператор мобильной связи Tele2 провел исследование в сотрудничестве с BERG Research в июле этого года, в нем приняли участие 509 респондентов. Исследование проводилось в рамках социальной кампании Tele2 #верьсебе, которая продлится до сентября и во время которой предприятие положительными примерами поощряет молодежь игнорировать негативные комментарии в интернете или использовать их как мотивацию, чтобы продолжать добиваться своих целей.