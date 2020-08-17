"Вашингтон" Овечкина оказался на грани вылета из розыгрыша Кубка Стэнли

"Я уверен, что следующий матч будет совершенно другим. Это точно. Нам сейчас уже нечего терять. Так что надо просто выйти и сыграть, не думая о счёте в серии. Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0-3, и мы в себя верим", - цитирует пресс-служба лиги Александра Овечкина.