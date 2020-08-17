"Вашингтон" Овечкина оказался на грани вылета из розыгрыша Кубка Стэнли

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" третий матч подряд в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Третий матч завершился поражением команды Александра Овечкина в овертайме со счётом 1:2. В составе победителей отличились Андерс Ли и Мэтью Барзал, а единственную шайбу "Вашингтона" забросил россиянин Евгений Кузнецов с передачи Овечкина.
"Я уверен, что следующий матч будет совершенно другим. Это точно. Нам сейчас уже нечего терять. Так что надо просто выйти и сыграть, не думая о счёте в серии. Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0-3, и мы в себя верим", - цитирует пресс-служба лиги Александра Овечкина.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3:0 в пользу "Айлендерс". В двух предыдущих играх "Вашингтон" проиграл со счётом 2:4 и 2:5. Следующая и, возможно, последняя встреча команд пройдёт в Торонто 18 августа.
Добавим, что в истории НХЛ команды, ведущие 3:0 в серии, выигрывали противостояние в 97,9% случаев.
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