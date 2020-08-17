"Мне сообщили, что я не имею права лететь в Минск". Литовского депутата не пустили в Беларусь

"Я и мой коллега Роберт Бедронь, который является председателем делегации с Белоруссией, а я докладчик по Белоруссии в комитете по иностранным делам, хотели посетить Белоруссию, увидеть своими глазами, поговорить с представителями гражданского общества, дипломатическим корпусом, с оппозиционными партиями, но получилось так, что

моего коллегу задержали в Минском аэропорту и депортировали в Вильнюс, а мне аннулировали билеты - я поехал в аэропорт, где мне сообщили, что я не имею права лететь в Минск", - рассказал Ауштрявичюс.

Он добавил, что власти Беларуси защищаются от внешнего влияния и закрываются изнутри. По его словам, они не хотят пускать тех, кто может что-то сказать против власти.

Он назвал этот случай "беспрецедентным", добавил, что Беларусь копирует действия России, а это "очень плохой путь, на который встали власти Беларуси".

Также Ауштрявичюс надеется на реакцию руководства Европарламента. "Это не улучшит отношений и не напугает нас", - добавил он.