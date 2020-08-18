Пять тенденций, которые навсегда изменят пассажирские авиаперевозки

Пандемия коронавируса Covid-19 привела к остановке коммерческих авиаперевозок на несколько месяцев. Да, в настоящее время спрос на рейсы растет, как и количество выполняемых перелетов. Однако это лишь небольшая часть от объемов 2019 года. CNN рассказывает о 5 основных тенденциях, которые ждет авиасообщение в будущем.
В настоящее время около 20 авиакомпаний по всему миру прекратили работу или объявили о банкротстве. Сотни тысяч сотрудников потеряли работу и теперь живут на пособия. Тысячи самолетов простаивают в ангарах аэропортов, в то время как старые самолеты досрочно выводятся из эксплуатации.
Террористические акты 11 сентября 2001 года и финансовый кризис 2008-2009 годов нанесли серьезный урон коммерческой авиации, но кризис из-за Covid-19 перевешивает и первые события, и вторые.
Большинство "шрамов" от этого кризиса на теле авиационной отрасли будут очень глубокими и, вероятнее всего, останутся навсегда.
Прогнозируется, что того уровня, что был до Covid-19, коммерческая авиация сможет достичь только во второй половине 2022 года.
Что же будет в долгосрочной перспективе? CNN, основываясь на различных эконометрических моделях, данных о пассажиропотоке в реальном времени и других факторах, смоделировал возможные сценарии. Этот прогноз также включает вероятность второй волны вспышки Covid-19, во время которой могут быть восстановлены различные ограничения на поездки. В прогнозах также учитывается тот факт, что вакцина от коронавируса может быть массово доступна примерно в середине 2021 года.
Долгосрочные прогнозы указывают на пять ключевых тенденций, с которыми отрасль коммерческой авиации столкнется в ближайшие годы.
Меньше авиакомпаний
Банкротство и консолидация - причины, по которым к 2023 году количество авиакомпаний сократится. Те авиакомпании, которые смогут пережить кризис из-за Covid-19, будут работать с гораздо более простыми сетями, а также с более крупными базами и рынками.
Более дешевые рейсы, меньше вариантов
Для потребителей сокращающийся сектор коммерческой авиации будет означать меньше рейсов и меньше возможностей летать в небольшие города. Соответственно, чтобы повысить спрос, авиакомпании могут начать сокращать количество рейсов. Однако на эффективность такой стратегии могут повлиять экономическая нестабильность и высокий уровень безработицы в некоторых странах. Для выхода из кризиса авиакомпании вполне могут предлагать различные скидки. И это напрямую связано с тем, насколько быстро будет разработана вакцина или эффективное лекарство от Covid-19.
Большое количество сотрудников авиакомпаний потеряют работу
Если Конгресс США не сможет согласовать новую программу поддержки авиакомпаний до 1 октября, более 200 000 сотрудников американских авиакомпаний останутся без работы. Это означает, что около трети всего персонала может в один день потерять работу. Ожидается также, что во всем мире многие сотрудники авиакомпаний должны будут выйти на пенсию, поскольку различные программы поддержки, которые в настоящее время для них существуют, могут прекратиться.
Хотя авиакомпаниям необходимо сокращать и оптимизировать расходы, они также должны постараться удержать сотрудников, которые будут заботиться о росте компании в то время, когда пассажирская отрасль начнет постепенно восстанавливаться после глобального кризиса.
Пилоты и технические работники - отличный пример того, как сотрудники могут помочь авиакомпаниям восстановиться. До пандемии кадров этих категорий не хватало. Однако теперь появится возможность досрочно выйти на пенсию и для пилотов старшего возраста.
Однако в 2024 году авиационная отрасль снова столкнется с нехваткой кадров в этих категориях. Конечно, при условии, что к тому времени отрасль восстановится и достигнет уровня 2019 года.
Деловым поездкам нашли альтернативу
Говоря об авиакомпаниях, одной из самых важных вещей, о которой стоит подумать, является сегмент деловых поездок. Спрос на такие перелеты значительно снизился, и ожидается, что к концу 2021 года количество командировок восстановится только на четверть от объемов 2019 года.
Многие компании за это время научились действовать по-другому, и одним из таких инструментов являются видеоконференции - отличная замена деловым поездкам.
Это позволяет компаниям успешно экономить - сотрудника не нужно отправлять в командировку, ведь встречу с иностранным партнером можно провести, не выходя из своего офиса.
Со временем, конечно, количество командировок снова будет расти, но не так быстро, как количество поездок на отдых. Поэтому говорить о возвращении деловых перелетов на уровень 2019 года пока нельзя. По крайней мере в обозримом будущем.
Межконтинентальные рейсы будут восстанавливаться медленно
Еще один фактор, который в авиационном секторе не восстановится в ближайшие три года - это межконтинентальные рейсы, то есть перелеты с одного континента на другой. Учитывая всемирные ограничения на распространение Covid-19, они, вероятно, будут оставаться в силе в течение еще более длительного периода времени. Например, американцы не смогут путешествовать куда хотят, потому что в большинстве частей мира им придется провести некоторое время в карантине. Это связано с тем, что Соединенные Штаты борются с очень высоким уровнем заболеваемости.
Еще один немаловажный фактор - отношение самих путешественников. Исследование, в котором приняли участие около 5000 клиентов авиакомпаний, показало, что после пандемии большинство, а именно - 58% респондентов, будут готовы летать по более коротким маршрутам в своем регионе, а 6% вообще не хотят летать. Лишь 12% респондентов выразили готовность выполнять межконтинентальные рейсы.
Более половины опрошенных заявили, что пандемия изменит как способ их передвижения, так и маршруты. Предпочтение будет отдаваться направлениям с более низким уровнем заболеваемости и лучшей гигиеной.
Достигнуть объемов 2019 года межконтинентальные рейсы смогут только во второй половине 2023 года.
Ожидается, что Китай, Южная Корея, Италия, Норвегия, Новая Зеландия и Греция смогут с 2019 года восстановить 75% спроса на внутренние рейсы. Эти страны относятся к числу тех, которым удалось ограничить распространение вируса, поэтому у них наблюдается рост спроса на авиабилеты. В остальном мире востребованность будет восстанавливаться медленнее. Ожидается, что в этом году спрос на рейсы в США достигнет лишь 40% от уровня прошлого года.
Хотя краткосрочные перспективы отрасли не ясны, за спадом в коммерческой авиации обязательно последует еще один период роста. Так было и после предыдущего кризиса, когда начался период почти десяти лет подъема и прибыльности. Однако новый период роста коснется лишь тех авиакомпаний, которые переживут этот кризис...
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