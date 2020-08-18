Пять тенденций, которые навсегда изменят пассажирские авиаперевозки

Однако в 2024 году авиационная отрасль снова столкнется с нехваткой кадров в этих категориях. Конечно, при условии, что к тому времени отрасль восстановится и достигнет уровня 2019 года.

Деловым поездкам нашли альтернативу

Говоря об авиакомпаниях, одной из самых важных вещей, о которой стоит подумать, является сегмент деловых поездок. Спрос на такие перелеты значительно снизился, и ожидается, что к концу 2021 года количество командировок восстановится только на четверть от объемов 2019 года.

Многие компании за это время научились действовать по-другому, и одним из таких инструментов являются видеоконференции - отличная замена деловым поездкам.

Это позволяет компаниям успешно экономить - сотрудника не нужно отправлять в командировку, ведь встречу с иностранным партнером можно провести, не выходя из своего офиса.

Со временем, конечно, количество командировок снова будет расти, но не так быстро, как количество поездок на отдых. Поэтому говорить о возвращении деловых перелетов на уровень 2019 года пока нельзя. По крайней мере в обозримом будущем.

Межконтинентальные рейсы будут восстанавливаться медленно

Еще один фактор, который в авиационном секторе не восстановится в ближайшие три года - это межконтинентальные рейсы, то есть перелеты с одного континента на другой. Учитывая всемирные ограничения на распространение Covid-19, они, вероятно, будут оставаться в силе в течение еще более длительного периода времени. Например, американцы не смогут путешествовать куда хотят, потому что в большинстве частей мира им придется провести некоторое время в карантине. Это связано с тем, что Соединенные Штаты борются с очень высоким уровнем заболеваемости.

Еще один немаловажный фактор - отношение самих путешественников. Исследование, в котором приняли участие около 5000 клиентов авиакомпаний, показало, что после пандемии большинство, а именно - 58% респондентов, будут готовы летать по более коротким маршрутам в своем регионе, а 6% вообще не хотят летать. Лишь 12% респондентов выразили готовность выполнять межконтинентальные рейсы.

Более половины опрошенных заявили, что пандемия изменит как способ их передвижения, так и маршруты. Предпочтение будет отдаваться направлениям с более низким уровнем заболеваемости и лучшей гигиеной.

Достигнуть объемов 2019 года межконтинентальные рейсы смогут только во второй половине 2023 года.

Ожидается, что Китай, Южная Корея, Италия, Норвегия, Новая Зеландия и Греция смогут с 2019 года восстановить 75% спроса на внутренние рейсы. Эти страны относятся к числу тех, которым удалось ограничить распространение вируса, поэтому у них наблюдается рост спроса на авиабилеты. В остальном мире востребованность будет восстанавливаться медленнее. Ожидается, что в этом году спрос на рейсы в США достигнет лишь 40% от уровня прошлого года.

Хотя краткосрочные перспективы отрасли не ясны, за спадом в коммерческой авиации обязательно последует еще один период роста. Так было и после предыдущего кризиса, когда начался период почти десяти лет подъема и прибыльности. Однако новый период роста коснется лишь тех авиакомпаний, которые переживут этот кризис...