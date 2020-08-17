Латвия для Беларуси: 150 000 евро для гражданского общества и готовность принять беженцев

Латвия готова дать политическое убежище

Латвия готова предоставить политическое убежище беженцам из Беларуси, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич после внеочередного заседания правительства.

Он пояснил, что обсуждались вопросы открытия границы для граждан Беларуси.

Латвия готова дать политическое убежище как в соответствии с законом, так и в соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности, установленными в ситуации с Covid-19.

Ринкевич большой приток беженцев в настоящее время не прогнозирует, но все зависит от того, как будет развиваться ситуация.

"Я надеюсь, что массовых репрессий не будет, но мы готовы принять политических беженцев, не ожидая, что их будет много", - подчеркнул политик.

Пока в Латвию не поступало прошений о политическом убежище от граждан Беларуси.

За последние годы несколько граждан Беларуси подавали прошения о получении убежища в Латвии, однако никто из них убежища не получил.

В Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) агентству LETA сообщили, что в 2018 году Латвия получила прошения о предоставлении убежища от двух граждан Беларуси, в 2019 году - от трех, а в этом году до 13 августа - одно заявление.

Никому из лиц, подавших прошения о предоставлении убежища в 2018 и 2019 годах, статус беженца или альтернативный статус не был предоставлен, а полученное в 2020 году заявление в настоящее время находится на рассмотрении.

Об одном из этих случаев агентство LETA сообщало в июле прошлого года, когда Административный районный суд, вопреки решению PMLP, постановил предоставить убежище в Латвии бизнесмену из Беларуси, критиковавшему президента этой страны Александра Лукашенко. Тогда суд обязал PMLP принять решение о предоставлении предпринимателю альтернативного статуса.

Сейчас в PMLP сообщили, что вышеупомянутый человек скончался незадолго до оглашения решения суда, поэтому администрация не приняла решения о предоставлении ему альтернативного статуса.

Латвия выделит 150 тысяч евро для поддержки гражданского общества в Беларуси

Латвия выделит 150 тысяч евро для поддержки гражданского общества в Белоруссии, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он сообщил, что правительство сегодня приняло несколько решений в связи с ситуацией в Беларуси.

Прежде всего, правительство Латвии выражает поддержку желанию белорусского народа жить в независимой и демократической стране.

Во-вторых, правительство решило поддержать белорусское гражданское общество, выделив 150 тысяч евро на его укрепление.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил, что завтра, 18 августа, представители МИД встретятся с представителями неправительственных организаций, связанных с Беларусью. В ходе встречи будут обсуждаться направления возможных проектов, для реализации которых планируется выделить финансирование.

"Одно из направлений - это оказание юридической помощи лицам, которые в различном статусе проходят по уголовным процессам, а также поддержка СМИ. Но это пока открытый вопрос", - сказал министр.